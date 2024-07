Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, la 20ᵉ étape du Tour de France 2024. Après un début d’étape très rapide, une échappée de grimpeurs parvient à se détacher avec Enric Mas (Movistar Team), Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) ou encore Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) qui a marqué suffisamment de points pour devenir maillot à pois de ce Tour de France. Mais derrière, la formation Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel roule.

#TDF2024 | ⛰️ C’est fait ! Carapaz sera le vainqueur du classement de la montagne de cette édition 2024. 🇪🇨 C’est historique ! C’est le premier coureur équatorien à remporter un maillot distinctif sur le Tour de France. Suivez la fin de l’étape : https://t.co/2MrLx5mhO3 pic.twitter.com/rDQoQ8YBFp — francetvsport (@francetvsport) July 20, 2024

Dans la dernière ascension du jour, le Col de la Couillole, Remco Evenepoel attaque à plusieurs reprises pour tester Jonas Vingegaard. Mais le coureur de la Visma | Lease a Bike est capable de suivre le Belge, et finit même par le contrer. Seul Tadej Pogačar est capable de suivre le Danois. Les deux rivaux reprennent les derniers échappés et vont se disputer la victoire. Le maillot jaune ne laisse aucune chance à Vingegaard et s’impose facilement au sprint pour décrocher sa cinquième victoire sur ce Tour de France. Richard Carapaz est 3ᵉ devant Evenepoel, 4ᵉ, désormais à près de trois minutes de Vingegaard au général.

#TDF2024 | Pogačar, encore ! On attendait une explication au sommet entre les deux premiers du général. Il n’y a même pas eu match. Le maillot jaune remporte sa cinquième étape dans ce Tour de France. Jonas Vingegaard lui, solidifie sa deuxième place au général. pic.twitter.com/IccW2TZ3Ow — francetvsport (@francetvsport) July 20, 2024

Le classement de la 20ᵉ étape du Tour de France 2024

Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Richard Carapaz

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Enric Mas (Movistar Team)