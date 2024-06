Un final vallonné attend les coureurs avec la double ascension de la côte de San Luca (1,9 km à 10,6%). Voici la présentation de la 2ᵉ étape du Tour de France 2024.

Deuxième jour de course et nouvelle étape vallonnée au programme ce dimanche. Comme lors de la première étape, les coureurs auront environ 200 km à parcourir avec 199,2 km de course entre Cesenatico et Bologne. Dans les 35 derniers kilomètres, la côte de San Luca (1,9 km à 10,6%) sera à escalader à deux reprises. Il y aura des bonifications au sommet de la dernière difficulté, à moins de 13 kilomètres de la ligne d’arrivée. On devrait assister à une belle bagarre entre les puncheurs et les favoris du classement général.

Départ fictif : 12 h 15

Arrivée prévisionnelle : 17 h 06

Nos favoris : Tadej Pogačar, Primož Roglič, Wout van Aert, Maxim Van Gils, Thomas Pidcock.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 15 sur France 2 et Eurosport 1.