132,8 km et 4600 mètres de dénivelé positif au programme ce samedi. Voici la présentation de la 20ᵉ étape du Tour de France 2024.

Avant le contre-la-montre final entre Monaco et Nice, les coureurs ont rendez-vous avec la dernière étape en ligne de ce Tour de France. Avec 132,8 km et 4600 mètres de dénivelé positif entre Nice et le col de la Couillole. Rapidement, la première échappée devrait se constituer sur les pentes du col de Braus (10 km à 6,6%). Après avoir escaladé le col de Turini (20,7 km à 5,7%) puis le col de la Colmiane (7,5 km à 7,1%), les coureurs arriveront au pied de l’ascension finale du col de la Couillole (15,7 km à 7,1%).

Départ fictif : 13 h 35

Arrivée prévisionnelle : 17 h 18

Nos favoris : Tadej Pogačar, Richard Carapaz, Adam Yates, Simon Yates, Jai Hindley.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 25 sur France 2 et Eurosport 1.