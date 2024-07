Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) a remporté, ce dimanche, la 15ᵉ étape du Tour de France 2024. Sur ce deuxième jour dans les Pyrénées, les grimpeurs étaient nombreux à vouloir prendre la bonne échappée. Dans le col d’Agnes, cinq hommes s’isolent à l’avant avec Enric Mas (Movistar Team), Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Laurens De Plus (Ineos Grenadiers) et Tobias Haaland Johannessen (Uno-X Mobility). Mais dans le peloton, la Visma | Lease a Bike roule pour Jonas Vingegaard.

#TDF2024 | On va avoir droit à une nouvelle explication de texte entre Pogacar et Vingegaard dans le plateau de Beille ! 🍿🔥 📺 Suivez le direct : https://t.co/k91ypkl1jE pic.twitter.com/o9uaO0J81J — francetvsport (@francetvsport) July 14, 2024

Dans l’ascension finale du Plateau de Beille, Matteo Jorgenson passe un dernier gros relais avant l’attaque de Vingegaard à 11 kilomètres de l’arrivée. Mais le Danois ne parvient pas à distancer Tadej Pogačar, qui contre le Danois à plus de 5 kilomètres du sommet. Comme sur le Pla d’Adet, le Slovène creuse l’écart et s’impose en solitaire. Il devance Jonas Vingegaard, +1:08″ et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), +2:51″. Pogačar conforte son maillot jaune et compte désormais 3:09″ d’avance sur Vingegaard.

#TDF2024 | 🔥 L’ATTAQUE DE POGAČAR À 5 KILOMÈTRES DE L’ARRIVÉE !! Jonas Vingegaard n’arrive pas à suivre et voit le maillot jaune s’envoler ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/k91ypkl1jE pic.twitter.com/Qk234rIBLW — francetvsport (@francetvsport) July 14, 2024

Le classement de la 15ᵉ étape du Tour de France 2024

Tadej Pogačar Jonas Vingegaard Remco Evenepoel

