La Grande Boucle s’achève ce dimanche avec un CLM entre Monaco et Nice. Voici la présentation de la 21ᵉ étape du Tour de France 2024.

Jeux-Olympiques obligent, le Tour de France ne s’achèvera pas à Paris, mais à Nice cette année. Et cette dernière étape promet un beau spectacle avec 33,7 kilomètres de CLM individuel entre Monaco et Nice. Avec l’ascension de la Turbie puis le col d’Èze, les favoris de ce Tour de France 2024 devraient se disputer la victoire d’étape. Comme sur le premier contre-la-montre, on s’attend à un match entre Remco Evenepoel et Tadej Pogačar, qui peut décrocher une sixième victoire d’étape.

Premier départ 14 h 40

Dernière arrivée : 19 h 30

Nos favoris : Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 30 sur France 2 et Eurosport 1.