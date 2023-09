Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Tour de Grande-Bretagne. Le final de l’étape a été animé par plusieurs attaques, mais c’est finalement un peloton groupé qui va se disputer la victoire dans les rues de Beverley. Olav Kooij continue son sans faute et s’impose une troisième fois sur ce Tour de Grande-Bretagne. Il devance Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) et Ethan Vernon (Grande-Bretagne). Le sprinter néerlandais conserve la tête du classement général.

THREE OUT OF THREE FOR OLAV KOOIJ! 🏆

The @JumboVismaRoad rider completes a hat-trick of stage victories after a thrilling run in to Beverley. #TourOfBritain 🔴🔵⚪️ pic.twitter.com/GoZ7VYGX3I

— The Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 5, 2023