Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté, ce lundi, la deuxième étape du Tour de Grande-Bretagne. Le final de l’étape dans les rues de Wrexham était très nerveux et a été marqué par la violente chute de Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich) aux avants postes. Parfaitement lancé par Wout Van Aert, Olav Kooij s’impose pour la deuxième étape consécutive. Il devance Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe) et Wout van Aert. Le Néerlandais conforte son maillot de leader du classement général.

OLAV KOOIJ DOUBLES UP IN WREXHAM 🏆

The @JumboVismaRoad rider makes it two wins in two stages!#TourOfBritain 🔴🔵⚪️ pic.twitter.com/74uNO3J3jW

— The Tour of Britain 🇬🇧 (@TourofBritain) September 4, 2023