Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Hollande 2025. Au terme des 118,5 km de course autour de Dordrecht, l’ancien champion d’Europe s’est imposé au sprint devant Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) et Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL). 3ᵉ du prologue, Jakob Söderqvist s’empare de la tête du classement général après avoir pris des bonifications.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de Hollande 2025
  1. Tim Merlier
  2. Olav Kooij
  3. Tobias Lund Andresen

Crédit : Cor Vos