Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Hollande 2025. Au terme des 118,5 km de course autour de Dordrecht, l’ancien champion d’Europe s’est imposé au sprint devant Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) et Tobias Lund Andresen (Picnic PostNL). 3ᵉ du prologue, Jakob Söderqvist s’empare de la tête du classement général après avoir pris des bonifications.

Tim Merlier revient à hauteur de Paul Magnier ! Le Belge s’impose sur le sprint inaugural du Tour des Pays-Bas et remporte sa 16e victoire de la saison !

