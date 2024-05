Mark Cavendish (Astana Qzaqstan Team) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Hongrie. Dans le final, le leader de la course Sam Welsford (Bora-Hansgrohe) a coupé son effort suite à une crevaison après avoir heurté un trottoir et frotté à plusieurs moments avec Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla). Parfaitement emmené dans les derniers mètres, c’est Mark Cavendish qui s’impose sur cette 2ᵉ étape devant Groenewegen et Jon Aberasturi (Euskaltel – Euskadi). Présent dans l’échappée et ayant empoché des bonifications, Martin Voltr (Pierre Baguette Cycling) s’empare de la tête du classement général, 5″ devant Cavendish et Welsford.

La réaction de Mark Cavendish

« L’équipe était tout simplement phénoménale ; mes coéquipiers ont fait un excellent travail et j’ai réussi à terminer le travail avec une victoire. L’arrivée n’a pas été facile et les derniers kilomètres avec quelques virages se sont révélés techniquement difficiles. Mais au final, tout s’est bien passé et je suis très heureux ! Un grand merci à toute l’équipe ! Je suis vraiment content de cette victoire. J’ai pu aborder cette course en pleine forme après un bloc d’entraînement fructueux. Cette victoire nous motivera tous avant l’objectif principal de la saison, le Tour de France. »

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Hongrie

Mark Cavendish Dylan Groenewgen Jon Aberasturi

Results powered by FirstCycling.com