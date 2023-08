Ivan Romeo (Espagne) a remporté, ce jeudi, la 5ᵉ étape du Tour de l’Avenir. Au terme d’un final vallonné avec l’ascension du Col de la Cruzille et de la côte du Terreau, le coureur de la Movistar s’est imposé en solitaire à Aiguebelette-le-Lac. Dernier rescapé de l’échappée, Romeo a attaqué à plus de 15 kilomètres de l’arrivée et a résisté au retour de Jan Christen (Suisse) dans les derniers hectomètres. Francesco Busatto (Italie) prend la troisième place. Simon Dalby (Danemark) conserve son maillot jaune de leader avant l’arrivée au col de la Loze demain.

👑 Rey @ivanromeo_03 Après un raid en solitaire de plus de 15 km, l’Espagnol lève les bras à Aiguebelette-le-Lac ! 🇪🇸🏆 📸 Anouk Flesh#TDAV #TourdelAvenir ✨ pic.twitter.com/MGai8PRXtH — Tour de l'Avenir (@tourdelavenir) August 24, 2023

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de l’Avenir