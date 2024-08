Henrik Pedersen (Danemark) a remporté, ce lundi, la 2ᵉ étape du Tour de l’Avenir. Le champion d’Europe Espoirs s’est imposé au sprint devant ses compagnons d’échappée Gal Glivar (Slovénie) et Tim Rex (Belgique). 7ᵉ du CLM inaugural, Pedersen fait coup double et s’empare du maillot jaune, 29″ devant Glivar.

