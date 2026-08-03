Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce lundi, la 1ère étape du Tour de Pologne 2026. Au terme des 234,2 km de course disputés entre Gdynia et Koszalin, le champion d’Italie s’est imposé au terme d’un sprint décousu. Il devance Paul Magnier (Soudal Quick-Step) et Noah Hobbs (EF Education-EasyPost). Jonathan Milan décroche sa neuvième victoire de la saison, la première avoir avec le maillot tricolore sur les épaules et s’empare du premier maillot jaune de ce Tour de Pologne.
Drôle de sprint, et une victoire de Jonathan Milan 🇮🇹 devant Paul Magnier 🇫🇷 sur cette 1ère étape du Tour de Pologne pic.twitter.com/T95LhQMEu4
— Eurosport France (@Eurosport_FR) August 3, 2026
Le classement de la 1ère étape du Tour de Pologne 2026
- Jonathan Milan
- Paul Magnier
- Noah Hobbs
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