Noah Hobbs (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mardi, la 1ère étape du Tour de l’Ain 2026. Alors que les derniers échappés ont été repris à moins de trois kilomètres de l’arrivée, c’est les sprinters qui ont eu le dernier mot à Bourg-en-Bresse. Noah Hobbs fait parler sa pointe de vitesse et s’impose devant Alberto Dainese (Soudal Quick-Step Devo Team), qui a lancé le sprint de loin , et Bohémond Barrillot (France U23). À 22 ans, Hobbs décroche sa deuxième victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot jaune de leader.

Le classement de la 1ère étape du Tour de l’Ain 2026

  1. Noah Hobbs
  2. Alberto Dainese
  3. Bohémond Barrillot

Crédit : Xavier Pereyron /LNC