Noah Hobbs (EF Education-EasyPost) a remporté, ce mardi, la 1ère étape du Tour de l’Ain 2026. Alors que les derniers échappés ont été repris à moins de trois kilomètres de l’arrivée, c’est les sprinters qui ont eu le dernier mot à Bourg-en-Bresse. Noah Hobbs fait parler sa pointe de vitesse et s’impose devant Alberto Dainese (Soudal Quick-Step Devo Team), qui a lancé le sprint de loin , et Bohémond Barrillot (France U23). À 22 ans, Hobbs décroche sa deuxième victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot jaune de leader.

Timed to perfection 👌 Noah Hobbs launched his sprint at exactly the right moment, surging past the rest of the bunch to claim victory on Stage 1 of the Tour de l’Ain. pic.twitter.com/AripUcPjVT — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 28, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour de l’Ain 2026