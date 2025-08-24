À découvrir

Tour de l’Avenir : Joseph Balckmore fait coup double sur la 3ᵉ étape Joseph Blackmore (Grande-Bretagne) a remporté la 3ᵉ étape du Tour de l'Avenir devant Jarno Widar (Belgique) et Pablo Torres (Espagne).

2ᵉ étape Tour de l’Avenir : victoire de Ludovico Crescioli Ludovico Crescioli (Italie) a remporté la 2ᵉ étape du Tour de l'Avenir en battant Ole Theiler (Allemagne) au sprint.

Tour de l’Avenir : Henrik Pedersen vainqueur de la 1ʳᵉ étape Le champion d'Europe Espoirs Henrik Pedersen (Danemark) a remporté la 1ʳᵉ étape du Tour de l'Avenir devant ses compagnons d'échappée Gal Glivar et Tim...

Tour de l’Avenir : Michael Leonard remporte le prologue Michael Leonard (Canada) a remporté le prologue du Tour de l'Avenir 2024 devant Joseph Blackmore et Jakob Söderqvist.

Tour de l’Avenir 2024 : le parcours dévoilé Le parcours du Tour de l'Avenir 2024 vient d'être dévoilé. L’épreuve s’achèvera en Italie sur les pentes du colle delle Finestre.

Isaac Del Toro renverse le Tour de l’Avenir, la dernière étape pour Pellizzari Giulio Pellizzari (Italie) a remporté la 8ᵉ et dernière étape du Tour de l'Avenir. À 19 ans, le Mexicain Isaac Del Toro s'adjuge le...

Étape 7b Tour de l’Avenir : Ryan Archie s’impose Ryan Archie (Irlande) a remporté, ce samedi après-midi, l'étape 7b du Tour de l'Avenir devant Isaac Del Toro (Mexique) et Giulio Pellizzari (Italie).

Tour de l’Avenir : Matthew Riccitello conforte son maillot jaune sur le CLM Matthew Riccitello (États-Unis) a remporté, ce samedi matin, l'étape 7a du Tour de l'Avenir devant Davide Piganzoli et Isaac Del Toro.

Tour de l’Avenir : Isaac del Toro triomphe au sommet du col de la Loze Isaac del Toro (Mexique) a remporté la 6ᵉ étape du Tour de l'Avenir au sommet du col de la Loze. Il devance Matthew Riccitello,...