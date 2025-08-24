Noah Hobbs (Grande-Bretagne) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape du Tour de l’Avenir 2025. Au terme des 188,6 km de course entre Aoste et Saint-Galmier, le Britannique s’est imposé au sprint. Il devance Davide Donati (Italie) et Cesar Macias (Mexique). Vainqueur du prologue, Paul Seixas (France) conserve le maillot jaune de leader.

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de l’Avenir
  1. Noah Hobbs
  2. Davide Donati
  3. Cesar Macias

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Mathilde L’Azou