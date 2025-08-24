Noah Hobbs (Grande-Bretagne) a remporté, ce dimanche, la 1ʳᵉ étape du Tour de l’Avenir 2025. Au terme des 188,6 km de course entre Aoste et Saint-Galmier, le Britannique s’est imposé au sprint. Il devance Davide Donati (Italie) et Cesar Macias (Mexique). Vainqueur du prologue, Paul Seixas (France) conserve le maillot jaune de leader.
Noah Hobbs wins the stage 1 of Tour de l’Avenir! 🚀 Great work by Team GB!https://t.co/WIebDTCDS9 pic.twitter.com/fCDybyaBHv
— Eemeli (@LosBrolin) August 24, 2025
Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour de l’Avenir
- Noah Hobbs
- Davide Donati
- Cesar Macias
