Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce mardi, la 2ème étape du Tour de Pologne 2026. Déjà vainqueur de la 1ère étape, le champion d’Italie s’est de nouveau imposé au sprint au terme des 150,1 km de course disputés entre Międzyzdroje et Szczecin. Comme ce lundi, il devance Paul Magnier (Soudal Quick-Step), qui n’était pas suffisement bien placé dans le dernier virage pour espérer mieux. Après avoir lancé le sprint de loin, Matteo Malucelli (XDS Astana Team) prend la 3ème place. Jonathan Milan décroche sa dixième victoire de la saison et conforte son maillot jaune de leader.

Le classement de la 2ème étape du Tour de Pologne 2026

  1. Jonathan Milan
  2. Paul Magnier
  3. Matteo Malucelli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Crédit : Tour de Pologne / Szymon Gruchalski Sports