Jonathan Milan (Lidl-Trek) a remporté, ce mardi, la 2ème étape du Tour de Pologne 2026. Déjà vainqueur de la 1ère étape, le champion d’Italie s’est de nouveau imposé au sprint au terme des 150,1 km de course disputés entre Międzyzdroje et Szczecin. Comme ce lundi, il devance Paul Magnier (Soudal Quick-Step), qui n’était pas suffisement bien placé dans le dernier virage pour espérer mieux. Après avoir lancé le sprint de loin, Matteo Malucelli (XDS Astana Team) prend la 3ème place. Jonathan Milan décroche sa dixième victoire de la saison et conforte son maillot jaune de leader.

😱 𝐈𝐧𝐣𝐨𝐮𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐉𝐨𝐧𝐚𝐭𝐡𝐚𝐧 𝐌𝐢𝐥𝐚𝐧 ! l’Italien remporte sa 2e victoire en 2 jours sur le Tour de Pologne, devant Paul Magnier !#LesRP #TDP2026 pic.twitter.com/UczikY0sJp — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 4, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour de Pologne 2026

Jonathan Milan Paul Magnier Matteo Malucelli

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