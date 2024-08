Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ étape du Tour de Pologne. Au terme des 187 kilomètres de course disputés autour de Katowice, Le Belge s’est imposé au sprint. Il devance Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Olav Kooij (Visma | Lease a Bike). Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) conserve le maillot jaune de leader avant les deux dernières étapes.

Tim Merlier wins the fifth stage of #TourdePolognehttps://t.co/toYQGS0KF1 pic.twitter.com/mccM6qqTuG

— Eemeli (@LosBrolin) August 16, 2024