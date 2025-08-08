À découvrir

Jonas Vingegaard remporte le Tour de Pologne, la dernière étape pour Kooij Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté la 7ᵉ étape du Tour de Pologne. Son leader Jonas Vingegaard remporte le classement général....

7ᵉ étape Tour de Pologne : Thibau Nys tout en maîtrise Troisième victoire de la semaine pour Thibau Nys (Lidl-Trek), qui s'est de nouveau imposé sur la 7ᵉ étape du Tour de Pologne.

5ᵉ étape Tour de Pologne : Tim Merlier 1er Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a remporté la 5ᵉ étape du Tour de Pologne devant Jordi Meeus et Olav Kooij.

4ᵉ étape Tour de Pologne : Olav Kooij le plus rapide Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) a remporté la 4ᵉ étape du Tour de Pologne devant Sam Bennett et Mads Pedersen.

3ᵉ étape Tour de Pologne : Thibau Nys s’impose en costaud Déjà vainqueur de la 1ʳᵉ étape, Thibau Nys (Lidl-Trek) s'est de nouveau imposé sur la 3ᵉ étape du Tour de Pologne.

Tour de Pologne : Tim Wellens s’offre le CLM individuel devant Vingegaard Tim Wellens (UAE Team Emirates) a remporté le CLM individuel du Tour de Pologne devant Jonas Vingegaard, qui s'empare du maillot jaune.

1ʳᵉ étape Tour de Pologne : Thibau Nys en puncheur Septième victoire de la saison pour Thibau Nys (Lidl-Trek), qui s'est imposé en puncheur sur la 1ʳᵉ étape du Tour de Pologne.

Tour de Pologne 2024 : parcours, favoris, diffusion TV Le Tour de Pologne a lieu du 12 au 18 août. Jonas Vingegaard sera notamment au départ. Voici le parcours et les favoris.

Matej Mohoric remporte le Tour de Pologne, la dernière étape pour Merlier Tim Merlier s'est imposé à l'issue de la 7ᵉ étape du Tour de Pologne. Matej Mohoric remporte le classement général, 1 seconde devant Almeida....