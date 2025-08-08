Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ étape du Tour de Pologne 2025. Après avoir lancé le sprint de loin, le Britannique s’est imposé devant son compatriote Ben Turner (Ineos Grenadiers) et Andrea Bagioli (Lidl-Trek). Présent dans le groupe de tête, Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) conserve le maillot jaune de leader.

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Pologne
  1. Matthew Brennan
  2. Ben Turner
  3. Andrea Bagioli

Results powered by FirstCycling.com

Crédit : Tour de Pologne