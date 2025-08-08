Matthew Brennan (Visma | Lease a Bike) a remporté, ce vendredi, la 5ᵉ étape du Tour de Pologne 2025. Après avoir lancé le sprint de loin, le Britannique s’est imposé devant son compatriote Ben Turner (Ineos Grenadiers) et Andrea Bagioli (Lidl-Trek). Présent dans le groupe de tête, Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) conserve le maillot jaune de leader.
Matty Brennan storms to victory on stage 5 at the Tour de Pologne! This is his 11th UCI win of the season! 🔥 #TourdePologne pic.twitter.com/3iM5u7eSBl
— Eemeli (@LosBrolin) August 8, 2025
Le classement de la 5ᵉ étape du Tour de Pologne
- Matthew Brennan
- Ben Turner
- Andrea Bagioli
