Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Sardaigne 2026. Au terme des 136,3 km de course disputés entre Oristano et Carbonia, l’Italien s’est imposé au sprint devant son compatriote Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step). Patrick Boje Frydkjær (Lidl – Trek Future Racing) complète le podium du jour. À 20 ans, Donati décroche sa deuxième victoire chez les professionnels tandis que Nicolò Garibbo (Team UKYO) conserve la tête du classement général.

Le classement de la 2ème étape du Tour de Sardaigne 2026