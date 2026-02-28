Dusan Rajovic (Solution Tech NIPPO Rali) a remporté, ce samedi, la 3ème étape du Tour de Sardaigne 2026. Ancien coureur de la Bahrain Victorious, le Serbe s’est imposé au sprint. Il devance, à la photo finish, Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), vainqueur de la 2ème étape, et Manuel Penalver (Team Polti VisitMalta). Nicolò Garibbo (Team UKYO) est toujours en tête du classement général avant les deux dernières étapes.

Le classement de la 3ème étape du Tour de Sardaigne 2026

