Filippo Zana (Soudal Quick-Step) a remporté, ce samedi, la 4ème étape du Tour de Sardaigne 2026. L’Italien s’est isolé à 10 kilomètres de l’arrivée avant de s’imposer en solitaire à Nuoro. Il devance Alessandro Verre (MBH Bank CSB Telecom Fort) et son coéquipier Louis Vervaeke. Filippo Zana fait coup double et s’emape de la tête du classement général à la veille de l’arrivée finale.

Le classement de la 4ème étape du Tour de Sardaigne 2026
  1. Filippo Zana
  2. Alessandro Verre
  3. Louis Vervaeke

Crédit : Soudal Quick-Step