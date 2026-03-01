Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) a remporté, ce dimanche, la 5ème étape du Tour de Sardaigne 2026. Au terme de ce dernier jour de course, l’Italien s’est imposé au sprint pour la deuxième fois cette semaine. Il devance Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort) et Tilen Finkšt (Solution Tech NIPPO Rali). Vainqueur de l’étape reine ce samedi, Filippo Zana (Soudal Quick-Step) remporte le classement général devant son coéquipier Gianmarco Garofoli et Alessandro Verre (MBH Bank CSB Telecom Fort).

