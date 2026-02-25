Nicolò Garibbo (Team UKYO) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Sardaigne 2026, épreuve de retour au calendrier après quinze ans d’interruption. L’Italien a décroché sa première victoire chez les professionnels en s’imposant au sprint. Il devance Filippo Zana (Soudal Quick-Step) et Urko Berrade (Equipo Kern Pharma). Nicolò Garibbo s’empare du premier maillot de leader de l’épreuve, qui se terminera dimanche.

A wonderful win! 🔥 Nicolò Garibbo picks up a huge victory on the opening stage of the Giro di Sardegna! 🚴‍♂️ pic.twitter.com/gSDhAf1N7w — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) February 25, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour de Sardaigne 2026