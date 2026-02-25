Nicolò Garibbo (Team UKYO) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Sardaigne 2026, épreuve de retour au calendrier après quinze ans d’interruption. L’Italien a décroché sa première victoire chez les professionnels en s’imposant au sprint. Il devance Filippo Zana (Soudal Quick-Step) et Urko Berrade (Equipo Kern Pharma). Nicolò Garibbo  s’empare du premier maillot de leader de l’épreuve, qui se terminera dimanche.

Le classement de la 1ère étape du Tour de Sardaigne 2026
  1. Nicolò Garibbo
  2. Filippo Zana
  3. Urko Berrade

Crédit : Equipo Kern Pharma / Sprint Cycling