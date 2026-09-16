Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Slovaquie 2026. Le Français s’est facilement imposé au sprint. Il devance Jenthe Biermans (Cofidis) et Sander Granberg (Team Drali – Repsol). Paul Magnier décroche sa neuvième victoire de la saison et s’empare du premier maillot de leader de ce Tour de Slovaquie. L’an dernier, il avait remporté quatre étapes ici même.

Le classement de la 1ère étape du Tour de Slovaquie 2026

  1. Paul Magnier
  2. Jenthe Biermans
  3. Sander Granberg


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Crédit : Tour de Slovaquie