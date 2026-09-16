Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape du Tour de Slovaquie 2026. Le Français s’est facilement imposé au sprint. Il devance Jenthe Biermans (Cofidis) et Sander Granberg (Team Drali – Repsol). Paul Magnier décroche sa neuvième victoire de la saison et s’empare du premier maillot de leader de ce Tour de Slovaquie. L’an dernier, il avait remporté quatre étapes ici même.

🏆 𝙋𝘼𝙐𝙇 𝙈𝘼𝙂𝙉𝙄𝙀𝙍 🇫🇷 𝙎𝙀𝙐𝙇 𝘼𝙐 𝙈𝙊𝙉𝘿𝙀 𝙀𝙉 𝙎𝙇𝙊𝙑𝘼𝙌𝙐𝙄𝙀 🇸🇰🤩🔥 Rien à faire face à notre crack national 💎 Nouvelle chance de victoire 🥇 demain malgré une étape plus difficile 💪 pic.twitter.com/GTjJRTgBi8 — Le Cyclisme Français 🇫🇷 (@LeCyclismeFRA) September 16, 2026

Le classement de la 1ère étape du Tour de Slovaquie 2026

Paul Magnier Jenthe Biermans Sander Granberg





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