Lev Gonov (XDS Astana Team) a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape du Tour de Turquie 2025. Au terme des 175,9 km entre Fethiye et Marmaris, le Russe s’est imposé au sprint pour décrocher sa deuxième victoire chez les professionnels. Il devance Lander Loockx (Unibet Tietema Rockets) et Tibor Del Grosso (Alpecin -Deceuninck) qui conserve la tête du classement général, 04″ devant Gonov et Loockx.

XDS-Astana’dan Lev Gonov’un kariyerinin şu ana kadarki en önemli galibiyetini elde ettiği an. The moment XDS-Astana’s Lev Gonov claimed his best pro win ever. #TUR2025 pic.twitter.com/6XnaZMd0GP — Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 29, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour de Turquie 2025

Lev Gonov Lander Loockx Tibor Del Grosso

