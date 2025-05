Wout Poel (XDS Astana Team) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Tour de Turquie 2025. Dans le brouillard de l’ascension finale d’Akyaka (9,1 km à 9,7%), le troisième attaque du Néerlandais aura été la bonne à 2,5 km du sommet avant de s’imposer en solitaire. Il devance son coéquipier Harold Martín López, sorti dans le final, et Guillermo Juan Martinez (Team Picnic PostNL). À 37 ans, Wout Poels décroche sa première victoire sous les couleurs de la formation XDS Astana Team et s’empare du maillot turquoise de leader.

Kraliçe etapta XDS Astana’dan Poels ve Lopez dubleyi yaptılar ve genel klasmanda da 1. ve 2. sıraya yükseldiler.

Yeni turkuaz mayomuz Wout Poels!

Double victory from XDS Astana’s Poels and Lopez on Queen stage. Astana’s duo now lead GC as 1st and 2nd!

