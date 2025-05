Harold Martín López (XDS Astana Team) a remporté, ce vendredi, la 6ᵉ étape du Tour de Turquie 2025. Dans les derniers hectomètres de la montée finale, Harold Martín López passe à l’offensive et s’envole vers la victoire. L’Équatorien s’impose et décroche sa deuxième victoire chez les professionnels, devant son coéquipier et leader de la course, Wout Poels, qui conserve la tête du classement général. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) prend la troisième place.

XDS ASTANA CAN’T STOP WINNING! 🏆

Harold Martín López takes the team’s fourth win in as many days, with team-mate Wout Poels in second at the Tour of Türkiye. pic.twitter.com/6amLuam1KR

— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) May 2, 2025