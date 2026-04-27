Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) a remporté, ce lundi, la 2ème étape du Tour de Turquie 2026. Déjà vainqueur de la première étape, le Belge a de nouveau levé les bras pour la deuxième fois en deux jours. Il devance son compatriote Sente Sentjens (Alpecin-Premier Tech) et César Macías (Burgos Burpellet BH). Tom Crabbe décroche sa qutraième victoire de la saison et conforte son maillot bleu de leader.
🏁 Son 500m! 🔥🔥🔥
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— Tour of Türkiye (@tourofturkiye) April 27, 2026
Le classement de la 2ème étape du Tour de Turquie 2026
- Tom Crabbe
- Sente Sentjens
- César Macías
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