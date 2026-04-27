Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) a remporté, ce lundi, la 2ème étape du Tour de Turquie 2026. Déjà vainqueur de la première étape, le Belge a de nouveau levé les bras pour la deuxième fois en deux jours. Il devance son compatriote Sente Sentjens (Alpecin-Premier Tech) et César Macías (Burgos Burpellet BH). Tom Crabbe décroche sa qutraième victoire de la saison et conforte son maillot bleu de leader.

Le classement de la 2ème étape du Tour de Turquie 2026
  1. Tom Crabbe
  2. Sente Sentjens
  3. César Macías

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Crédit : Presidential Cycling Tour of Türkiye