Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) a remporté, ce dimanche, la 1ère étape du Tour de Turquie 2026. Au terme des 148,7 km de course disputés entre Çeşme et Selçuk, le Belge s’est imposé au sprint devant son compatriote Simon Dehairs (Alpecin – Premier Tech) et Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort). Premier Français, Jason Tesson (TotalEnergies) prend la 5ème place. À 20 ans, Tom Crabbe décroche sa troisième victoire chez les professionnels et s’empare du premier maillot turquoise de leader.

Le classement de la 1ère étape du Tour de Turquie 2026
  1. Tom Crabbe
  2. Simon Dehairs
  3. Davide Persico

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Crédit : Presidential Cycling Tour of Türkiye