Alessandro Covi (Team Jayco-AlUla) a remporté, ce mercredi, la 89ème édition du Tour de Vénétie, en Italie. L’Italien s’est imposé en puncheur à Vincenza, après avoir lancé le sprint. Il devance Anthon Charmig (Uno-X Mobility) et Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG). À 28 ans, Covi décroche sa première victoire sous les couleurs de la Jayco-AlUla, équipe qu’il a rejointe cette saison.

Massive sprint! 🤯 Alessandro Covi launches early and holds on to win Giro del Veneto! 🇮🇹 https://t.co/LhlMWv00NJ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 14, 2026

Le classement du Tour de Vénétie 2026

Alessandro Covi Anthon Charmig Benoît Cosnefroy





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