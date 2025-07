Corbin Strong (Israel – Premier Tech) a remporté, ce samedi, la 1ʳᵉ étape du Tour de Wallonie 2025. Le Néo-Zélandais s’est imposé en puncheur au sommet de la bosse finale à Nassogne. Il devance Rasmus Tiller (Uno-X Mobility) et Anders Foldager (Jayco-AlUla). Corbin Strong décroche sa première victoire de la saison et s’empare de la tête du classement général.

Corbin Strong grabs his first win of the season by taking Stage 1 of the Tour de Wallonie! #TourdeWallonie pic.twitter.com/GFbyXIh9hQ

