Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce lundi, la 1ère étape du Tour de Wallonie 2026. Le Belge s’est imposé au sprint au terme des 180,7 km de course disputés entre Manage et Lobbes. Il devance Anders Foldager (Jayco-AlUla) et Kim Heiduk (Netcompany Ineos). Victime d’une crevaison dans le final, Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché) n’a pas pu défendre ses chances. Jordi Meeus décroche sa troisième victoire de la saison et s’empare du maillot orange de leader.
Jordi Meeus remporte la première étape du Tour de Wallonie ! Arnaud De Lie était revenu dans le groupe de tête mais a une nouvelle fois crevé juste avant l’arrivée… 🥇🤦♂️ #RTLsports pic.twitter.com/1GFd6cTUCo
— RTL sports (@RTLsportsbe) June 1, 2026
Le classement de la 1ère étape du Tour de Wallonie 2026
- Jordi Meeus
- Anders Foldager
- Kim Heiduk
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