Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling) a remporté, ce vendredi, la 5ème étape du Tour de Wallonie 2026. L’emballage final a été marqué par une nouvelle chute. Kim Heiduk (Netcompany Ineos) et Ben Oliver se sont percutés, ce qui a déséquilibré l’Allemand, qui a chuté, emmenant avec lui plusieurs coureurs au sol. Devant, Ben Oliver s’impose au sprint et garde sa victoire, après décision des commissaires. Il devance Killian Théot (Van Rysel Roubaix) et Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché). Ben Oliver décroche sa deuxième victoire de la semaine et remporte le classement général du Tour de Wallonie après avoir renversé Riley Sheehan (NSN Cycling Team) sur cette ultime étape. Arnaud De Lie complète le podium final.

🚴🇧🇪 | Wat een chaotische finale van de #Tourdewallonie. Ben Oliver wint en pakt daarmee ook de eindzege. Maar wat is er gebeurd in de laatste bocht? 👏👏 #Tourdewallonie Wielrennen 👀 HBO Max pic.twitter.com/3TePARxxRv — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 5, 2026

Le classement de la 5ème étape du Tour de Wallonie 2026