Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché) a remporté, ce jeudi, la 4ème étape du Tour de Wallonie 2026. Dans le final, Riley Sheehan (NSN Cycling Team) accélère dans les forts pourcentages et s’isole en tête de course. Victime d’un ennui mécanique au moment de l’attaque, Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) parvient à revenir et part seul en chasse derrière l’Américain. Dans le peloton, Arnaud De Lie lance le sprint de loin et parvient à reprendre les deux hommes de têt et s’impose au bout de l’effort. Il devance Riley Sheehan, qui s’empare du maillot orange de leader, et Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling). Après avoir joué de malchance sur la 1ère et la 3ème étape (crevaison et chute), Arnaud De Lie se rassure et décroche sa deuxième victoire de la saison.

CRAZY FINISH 🤯 Arnaud De Lie comes from NOWHERE to win Stage 3 of the Tour de Wallonie! 🔥 pic.twitter.com/zpfGQNArOY — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) June 4, 2026

Le classement de la 4ème étape du Tour de Wallonie 2026

Arnaud De Lie Riley Sheehan Ben Oliver

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