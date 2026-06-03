Laurence Pithie (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mercredi, la 3ème étape du Tour de Wallonie 2026. À deux kilomètres de l’arrivée, de nombreux coureurs chutent en tête de peloton. Ils ne sont qu’une dizaine à éviter le chaos et c’est Laurence Pithie qui parvient à s’imposer au sprint. Il devance Kim Heiduk (Netcompany Ineos) et Krists Neilands (NSN Cycling Team). Axel Laurance (Netcompany Ineos) prend la 4ème place. Après avoir empoché des bonifications sur la 1ère étape, Kim Keiduk s’empare du maillot orange de leader.
Laurence Pithie remporte la troisième étape du Tour de Wallonie après une énorme chute dans le peloton à moins de 2️⃣ kilomètres de l’arrivée ! 🤕 #RTLsports pic.twitter.com/c5BdSK1Ig0
— RTL sports (@RTLsportsbe) June 3, 2026
Le classement de la 3ème étape du Tour de Wallonie 2026
- Laurence Pithie
- Kim Heiduk
- Krists Neilands
Results powered by FirstCycling.com