Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling) a remporté, ce mardi, la 2ème étape du Tour de Wallonie 2026. Dans le final, sous le déluge, l’Américain s’impose au sprint devant Yorben Lauryssen (Tarteletto-Isorex) et Riley Sheehan (NSN Cycling Team). À 29 ans, Ben Oliver ouvre son compteur de victoires chez les professionnels et offre une victoire de prestige à la formation Modern Adventure Pro Cycling, créée cette année par l’ancien coureur professionnel, George Hincapie. Oliver fait coup double, et prend le maillot orange de leader à Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe), classé dans la même seconde.

Le classement de la 2ème étape du Tour de Wallonie 2026

  1. Ben Oliver
  2. Yorben Lauryssen
  3. Riley Sheehan

Crédit : Modern Adventure Pro Cycling / Sprint Cycling