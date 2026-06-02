Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling) a remporté, ce mardi, la 2ème étape du Tour de Wallonie 2026. Dans le final, sous le déluge, l’Américain s’impose au sprint devant Yorben Lauryssen (Tarteletto-Isorex) et Riley Sheehan (NSN Cycling Team). À 29 ans, Ben Oliver ouvre son compteur de victoires chez les professionnels et offre une victoire de prestige à la formation Modern Adventure Pro Cycling, créée cette année par l’ancien coureur professionnel, George Hincapie. Oliver fait coup double, et prend le maillot orange de leader à Jordi Meeus (Red Bull Bora-Hansgrohe), classé dans la même seconde.

BEN OLIVER SOUS LA PLUIE ! Le Néo-Zélandais remporte son premier succès chez les pros à 29 ans sur la deuxième étape du Tour de Wallonie

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— Eurosport France (@Eurosport_FR) June 2, 2026