Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team) a remporté, ce mercredi, la 2ème étape du Tour des Abruzzes 2026. Après s’être débarrassé de ses concurrents dans le final, l’Allemand a résisté au retour du peloton pour s’imposer en solitaire à Caramanico Terme. Il devance Dorian Godon (Netcompany Ineos) et Matteo Scalco (XDS Astana Development Team). Vainqueur de la première étape, Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) conserve la tête du classement général, 04″ devant Jasch.

Lennart Jasch wins Stage 2 of the Giro d’Abruzzo with a brilliant late attack! 💥 pic.twitter.com/KrQLKCYvKJ — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) September 16, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour des Abruzzes 2026

Lennart Jasch Dorian Godon Matteo Scalco





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