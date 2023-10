Milan Vader (Jumbo-Visma) a remporté, ce dimanche, la 4ᵉ étape du Tour du Guangxi en Chine. Dans la montée finale de Nongla Scenic Aera, le Néerlandais produit son effort dans le dernier kilomètre et s’impose sur cette étape reine. Il devance Rémy Rochas (Cofidis) et Hugh Carthy (EF Education-EasyPost). Milan Vader fait coup double et s’empare de la tête du classement général 02″ devant Rochas avant les deux dernières étapes. À 27 ans, il signe sa première victoire chez les professionnels.

En attaquant à plus de 300 m du sommet, Milan Vader a remporté sa 1ère victoire pro sur la 4e étape du #tourofguangxi #TOG2023 devant Remi Rochas et Hugh Carthy.#cyclisme #wielrennen #ciclismo pic.twitter.com/QwigNpjwEm — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) October 15, 2023

La réaction de Milan Vader

« Après tout ce qui s’est passé, notamment suite à mon accident sur le Tour du Pays Basque l’année dernière, gagner est un sentiment incroyablement spécial. Cela représente tout pour moi. »

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour du Guangxi