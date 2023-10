Olav Kooij (Jumbo-Visma) a remporté, ce samedi, la 3ᵉ étape du Tour du Guangxi en Chine. Dans la dernière ascension du jour, 1,4 km à 11,8%, le peloton perd des éléments, dont le leader de la course Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), qui parvient finalement à revenir dans le final. C’est Olav Kooij qui s’impose sur cette troisième étape devant Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) et Marijn van den Berg (EF EDucation-EasyPost). Le sprinter de la Jumbo-Visma décroche sa douzième victoire de la saison. Après trois étapes dans l’échappée et avoir empoché des secondes de bonification, Dries de Bondt (Alpecin-Deceuninck) s’empare de la tête du classement général, 02″ devant Milan, qui a presque chuté durant son sprint.

🇨🇳 Finish – Olav Kooij (@JumboVismaRoad) wins the third stage in the Tour of Guangxi!

——#TOG2023 pic.twitter.com/pc9bg1bEeG — Gree-Tour of Guangxi (@TourofGuangxi) October 14, 2023

La réaction d’Olav Kooij :

« C’est un sentiment génial de gagner une étape cette semaine. C’était une fin difficile. La montée a été assez dure. J’ai vécu un moment difficile, mais le travail de l’équipe m’a permis de réintégrer le peloton. Je me sentais bien et j’ai pu démarrer mon sprint au bon moment. Heureusement, j’ai pu le terminer. Je suis très reconnaissant envers les gars pour tout leur travail acharné. C’est une véritable victoire d’équipe. »

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour du Guangxi