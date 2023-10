Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) a remporté, ce lundi, la 5ᵉ étape du Tour du Guangxi en Chine. Le sprinter de la formation UAE s’est imposé au sprint devant Olav Kooij (Jumbo-Visma) et Tobias Lund Andresen (dsm-firmenich). Pas de changement au classement général, Milan Vader (Jumbo-Visma) reste leader, 06″ devant Rémy Rochas (Cofidis) avant la dernière étape.

Molano wins the penultimate stage! 🙌 Stage 5 of the Tour of Guangxi belongs to Juan Sebastian Molano after conquering the bunch sprint to the finish! 🏁@sebasmolano_ | #TOG2023 pic.twitter.com/ZuVUY3y2P7 — Eurosport (@eurosport) October 16, 2023

La réaction de Juan Sebastian Molano

« Les premiers jours ne se sont pas déroulés comme je le souhaitais, mais aujourd’hui, j’ai réalisé le sprint parfait. J’ai trouvé le moment et l’espace pour bien avancer. Ici, les sprints sont un peu différents car les routes sont très larges et moins techniques donc cela peut être plus irrégulier et moins contrôlé. Aujourd’hui, la course a été un peu plus dure que les autres jours et nous sommes arrivés un peu fatigués, ce qui me convenait mieux. C’est l’occasion idéale de clôturer la saison ».

Le classement de la 5ᵉ étape du Tour du Guangxi