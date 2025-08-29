Dorian Godon (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce vendredi, la 4ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes 2025. Au terme de ce dernier jour de course, le champion de France s’est imposé en puncheur sprinter dans les rues de Poitiers. Le futur coureur de la formation Ineos Grenadiers lève les bras pour la deuxième fois de la semaine devant Ion Izagirre (Cofidis) et Giovanni Lonardi (Polti VisitMalta). Vainqueur du CLM ce jeudi, Samuel Leroux (TotalEnergies) remporte le classement général devant Dorian Godon et Nicolas Milesi (Arkéa – B&B Hotels).

Dorian Godon (Decathlon-AG2R) remporte la 4e et dernière étape du Tour Poitou-Charentes ! 4e victoire de la saison pour le champion de France, 2e du général derrière Samuel Leroux. Le coureur de la TotalEnergies décroche sa 1re course par étapes, à 30 ans. #TPC2025 📹LNC pic.twitter.com/UGaUuqgzZb — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 29, 2025

Le classement de la 4ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes

Dorian Godon Ion Izagirre Giovanni Lonardi

