Samuel Leroux (TotalEnergies) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes 2025. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 27,3 km entre Chauvigny et Jardres, le coureur de la TotalEnergies a réalisé le meilleur temps en 33:03″, à plus de 49 km/h de moyenne. Il devance Nicolas Milesi (Arkéa – B&B Hôtels), +22″, et Clément Berthet (Décathlon AG2R La Mondiale), +24″. Samuel Leroux décroche sa deuxième victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

Samuel Leroux plus rapide que le reste du peloton 🤩🤩🤩 Il remporte le contre-la-montre de 27,3km du Tour Poitou-Charentes 🚀#TPC2025 | #AllezTotalEnergies ⚡️ pic.twitter.com/UTokyTPZDt — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) August 28, 2025

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes

Samuel Leroux Nicolas Milesi Clément Berthet

