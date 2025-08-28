Samuel Leroux (TotalEnergies) a remporté, ce jeudi, la 3ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes 2025. Au terme de ce contre-la-montre individuel de 27,3 km entre Chauvigny et Jardres, le coureur de la TotalEnergies a réalisé le meilleur temps en 33:03″, à plus de 49 km/h de moyenne. Il devance Nicolas Milesi (Arkéa – B&B Hôtels), +22″, et Clément Berthet (Décathlon AG2R La Mondiale), +24″. Samuel Leroux décroche sa deuxième victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général.

Le classement de la 3ᵉ étape du Tour Poitou-Charentes
  1. Samuel Leroux
  2. Nicolas Milesi
  3. Clément Berthet

Crédit : TotalEnergies