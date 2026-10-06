Jarno Widar (Lotto-Intermarché) a remporté, ce mardi, la 105ème édition des Trois Vallées Varésines, en Italie. Dans le final, un trio se détache avec Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) et Jarno Widar. Les trois coureurs se regardent dans le dernier kilomètre mais vont résister au retour des poursuivants. Jarno Widar s’impose après avoir lancé le sprint de l’arrière. Il devance Tom Pidcock et Matteo Jorgenson. À 20 ans, le Belge décroche sa première victoire chez les professionnels. Premier Français, Clément Berthet (Groupama-FDJ United) prend la 11ème place.

What a kick! 🚀 Jarno Widar takes a huge win at Tre Valli Varesine, outsprinting Tom Pidcock and Matteo Jorgenson! 👏 https://t.co/uOQhTsYFuq — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 6, 2026

Le classement des Trois Vallées Varésines 2026

Jarno Widar Tom Pidcock Matteo Jorgenson

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