Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) a remporté la Vuelta Femmes, 9 secondes devant Demi Vollering (Team SD Worx), qui s’est imposée lors de la dernière étape, ce dimanche. C’était l’étape reine de cette Vuelta Femmes. Avec une arrivée en haut des Lacs de Covadonga, l’explication finale entre Demi Vollering et Annemiek Van Vleuten était attendue. Très vite, trois femmes s’isolent à l’avant dans la dernière ascension du jour : Vollering, Van Vleuten et Realini (Trek-Segafredo). À 5 kilomètres de l’arrivée, la porteuse du maillot rouge, Van Vleuten, craque et laisse filer le duo de tête. Dans la dernière rampe, Vollering donne tout et distance Realini. La Néerlandaise signe sa deuxième victoire de la semaine et devance Gaia Realini. Van Vleuten franchit la ligne 56″ plus tard.

Au classement général, Van Vleuten s’impose de justesse, avec 9 petites secondes d’avance sur Demi Vollering. Gaia Realini complète le podium à 2:41″. Van Vleuten s’adjuge le classement général de la Vuelta Femmes pour la troisième année consécutive après ses victoires en 2021 et 2022. Les Françaises Evita Muzic (FDJ-Suez) et Juliette Labous (Team DSM) terminent, respectivement, 6 et 7ème.

La réaction de Demi Vollering

« Je suis fière de la façon dont l’équipe s’est battue aujourd’hui. Nous avons montré ce que nous valons. Nous avions quelque chose à rattraper, donc je suis vraiment heureuse d’avoir pu gagner ici. 2 victoires d’étape, c’est vraiment bien et c’était proche pour le classement général ».

Le classement de la 7ème étape de la Vuelta Femmes