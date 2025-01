Eli Iserbyt commence 2025 de la plus belle des manières. Le champion de Belgique de Cyclo-cross s’est imposé ce mercredi à Baal, lors de la cinquième manche du X²O Badkamers Trofee. Distancé dans un premier temps, il est revenu sur le duo de tête, Verstrynge / Ronhaar, avant de faire la différence en fin de course. Il devance Pim Ronhaar et Emiel Verstrynge. Iserbyt conserve la tête du X²O Badkamers Trofee.

Chez les femmes, Fem van Empel a levé les bras. Alors que Lucinda Brand semblait avoir fait la différence dans le dernier tour, la championne du monde est revenue dans les tout derniers hectomètres pour coiffer sa compatriote sur la ligne au sprint. Puck Pieterse prend la troisième place, pour un nouveau podium 100% néerlandais. Luncinda Brand est toujours en tête du général.