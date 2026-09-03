Mathias Vacek (Lidl-Trek) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du ZLM Tour 2026. Déjà vainqueur du contre-la-montre inaugural, le champion de République Tchèque s’est imposé au terme d’une étape marquée par les bordures. Il devance les coureurs de la Red Bull Bora-Hansgrohe, Tim van Dijke, avec qui il s’était isolé en tête de course dans le final, et Danny van Poppel, qui règle le groupe des poursuivants au sprint. Premier Français, Anthony Turgis (Team TotalEnergies) prend la 5ème place. Au classement général, Vacek compte désormais 45″ d’avance sur son coéquipier Max Walscheid.

Le classement de la 2ème étape du ZLM Tour 2026

Mathias Vacek Tim van Dijke Danny van Poppel





Data powered by FirstCycling.com