Vous êtes à la recherche d’un vélo de route polyvalent, et bien équipé ? Voici les meilleurs vélos de 1500 à 3500 €.

Origine Axxome 250

– Cadre : Axxome II 250 Carbone

– Groupe : Campagnolo Centaur 11 vitesses.

– Fourche : Origine Axxome II Carbone

– Roues : Campagnolo Calima C17

– Pneus : Continental Ultra Sport 25

– Poids : 7.777 kg

– Prix : 1851 €

Notre avis : Avec son cadre et sa fourche tout en carbone, l’Origine Axxome 250 n’affiche que 7,777 kilos sur la balance. Il est équipé en Campagnolo Centaur. C’est l’équivalent du Shimano 105. Plus léger que son concurrent direct, le Centaur est également plus cher. Le configurateur Origine vous permet de personnaliser les dérailleurs avant et arrière de l’Axxome 250. Pour les dérailleurs en 105, comptez 75 grammes en plus et 32 € de moins. En Ultegra, ce sera 91 grammes de moins pour 291 € supplémentaires. Malgré plusieurs coloris et décors pour personnaliser le cadre, ce dernier reste assez basique.

Les plus : Le prix. Configurateur Origine.

Les moins : Cadre relativement simple.

Lien : Origine Axxome 250

Canyon Ultimate CF SL 8

Cadre : Canyon Ultimate CF SL Carbon

Groupe : Shimano Ultegra R8000

Fourche : Canyon F35 CF SLX Carbon

Roues : DT Swiss P 1800 Spline

Pneus : Continental Grand Prix 5000

Poids : 7.02 kg

Prix : 2399 €

Notre avis : Une fois de plus, Canyon propose un excellent vélo rapport qualité-prix. Grâce à son cadre et sa fourche en carbone ainsi que ses roues DT Swiss, le Canyon Ultimate CF SL 8 n’affiche que 7.02 kg sur la balance, soit le vélo le plus léger proposé sans cet article. Le tout équipé en Shimano Ultegra et pour moins de 2400 €. De notre point de vue, si le cadre noir est réussi, le bleu clair rend un peu moins bien.

Les + : Le prix. Le poids. Équipé en Shimano Ultegra.

Les – : Le cadre bleu nous laisse sur notre faim.

Lien : Canyon Ultimate CF SL 8

Giant TCR ADVANCED DISC 1

Cadre : Advanced-Grade Composite, disc

Groupe : Shimano Ultegra

Fourche : Advanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer

Freins à disques Shimano Ultegra hydraulic, Shimano rotors [F]160mm, [R]140mm

Roues : Giant P-R2 Disc wheelset

Pneus : Giant Course 1, tubeless, 700x25c

Poids : Non renseigné

Prix : 2850 €

Notre avis : Simple, mais efficace, ce Giant TCR ADVANCED DISC 1 est un vélo réussi. Son cadre aéro est bien travaillé pour un résultat plaisant. Le vélo est équipé en Shimano Ultegra et avec des disques Shimano Ultegra hydraulic et propose un bon compromis entre performance et polyvalence. Son coloris orange amber glow lui donne un look plutôt agressif.

Les + : Cadre aéro. Équipé en Ultegra.

Les – : Pas de données sur le poids.

Lien : Giant TCR ADVANCED DISC 1

Orbea ORCA M20 2022

Cadre : Orbea Orca carbon OMR Disc

Groupe : Shimano Ultegra R8000

Fourche : Orbea carbon fork 2021 et aluminum

Freins à disques Shimano R8070 Hydraulic Disc

Roues : Orbea wheel

Pneus : Vittoria Zafiro V Rigid bead 700x28c

Poids : Non renseigné

Prix : 2999 €

Notre avis : L’Orbea ORCA M20 2022 est une réussite. Équipé en Shimano Ultegra, son profil aéro saura ravir les amateurs de vitesse et de compétition. En plus du cadre, les 3 coloris mis à disposition sont particulièrement réussis. Bien que le blanc soit salissant, le coloris Blanc-Iris n’en reste pas moins réussi. À noter que la fourche n’est pas entièrement en carbone. Assez décevant pour un vélo haut de gamme comme l’ORCA M20.

Les + : 3 coloris réussis. Équipé en Ultegra.

Les – : Fourche pas intégralement en carbone. Pas de données sur le poids.

Lien : Orbea ORCA M20 2022

BMC Teammachine ALR ONE 2022

Cadre : Teammachine ALR Disc Premium Aluminium

Groupe : Shimano Ultegra

Fourche : Teammachine SLR Carbon Disk

Freins à disques SHIMANO Ultegra, RT800 Rotors

Roues : SR500

Pneus : Vittoria Zaffiro Pro

Poids : 8.65 kg

Prix : 2999 €

Notre avis : Avec sa fourche Teammachine SLR Disk en carbone, le BMC Teammachine ALR ONE 2022 assure le confort des utilisateurs. Avec un groupe en Shimano Ultegra et des freins à disques Shimano RT800 Rotors, le vélo est bien équipé. En revanche, BMC a misé sur un cadre en aluminium. Un choix qui pénalise le poids du vélo : 8,65 kilos. Assez conséquent pour un vélo proposé à 2999 €.

Les + : Freins à disque. Fourche Carbone.

Les – : Le poids. Cadre en aluminium.

Lien : BMC Teammachine ALR ONE 2022

Scott ADDICT 20 CARBON BLACK

Cadre : Addict Disc HMF Carbon Endurance geometry

Groupe : Shimano Ultegra

Fourche : Teammachine SLR Carbon Disk

Freins à disques Shimano BR-R8070 Hyd.Disc

Roues : Syncros RP2.0 Disc

Pneus : SSchwalbe ONE Fold 700x32C

Poids : 8.40 kg

Prix : 2999 €

Notre avis : Avec son cadre et sa fourche tout en carbone, ce Scott ADDICT 20 CARBON BLACK est destiné aux cyclistes en quête de confort. Avec un groupe Shimano Ultegra et des freins à disques Shimano BR-R8070 Hyd.Disc, ce vélo n’en reste pas moins qualitatif. Avec des pneus en 32C, ce n’est pas un vélo taillé pour la course, mais plutôt pour les longues sorties d’endurance afin d’enchaîner les kilomètres.

Les + : Confort. Freins à disque et Shimano Ultegra

Les – : Un seul coloris au choix

Lien : Scott ADDICT 20 CARBON BLACK

Look 765 OPTIMUM DISC PROTEAM WHITE GLOSSY

Cadre : Cadre 765 OPTIMUM en carbone avec la technologie « CARBON + FLAX FIBER »

Groupe : Shimano Ultegra R8000

Fourche : 768 OPTIMUM

Freins à disques Shimano Centerlock RT 800 F : 160 mm R : 140 mm

Roues : SHIMANO RS 370

Pneus : Hutchinson Fusion 5 Performance 28

Poids : 8.06 kg

Prix : 3299 €

Notre avis : Le 765 OPTIMUM DISC PROTEAM WHITE GLOSSY est un bon compromis entre performance et confort. Avec son cadre et sa fourche en carbone, le groupe Ultegra et ses freins à disque, le tout pour un petit peu plus de 8 kilogrammes, difficile de trouver un point négatif. Avec la technologie« CARBON + FLAX FIBER », le vélo absorbe mieux les chocs pour un maximum de confort lors de vos sorties. Si on veut être pointilleux, même si le coloris du cadre est réussi, on aurait préféré avoir différentes couleurs au choix, à l’image de ce que font Trek, Canyon ou Orbéa.

Les + : Le confort. Technologie CARBON + FLAX FIBER.

Les – : Un seul coloris

Lien : Look 765 OPTIMUM DISC PROTEAM WHITE GLOSSY

Lapierre Pulsium SAT 6.0 Disc 2022



Cadre : Pulsium Sat Disc Thru Axle Ud Carbon

Groupe : Shimano Ultegra R8000

Fourche : Pulsium Disc Thru Axle Ud Carbon

Freins à disques Shimano Centerlock RT 800 F : 160 mm R : 140 mm

Roues : DT Swiss E1800 Spline DB23 Centerlock

Pneus : Continental Ultra Sport 3 SL 700X28C

Poids : Non renseigné

Prix : 3299 €

Notre avis : Comme à son habitude, la marque française Lapierre propose un vélo avec un cadre équipé de la Shock absorption technology (SAT). Il s’agit d’une technologie permettant d’absorber les déformations entre le tube de selle et tube supérieur du cadre, ce qui lui permet de mieux encaisser les chocs. Esthétiquement, cette technologie se remarque à la forme particulière du cadre au niveau de la selle.

Les + : Shock absorption technology (SAT). Fourche et cadre carbone.

Les – : Un seul coloris. Pas de données sur le poids.

Lien : Lapierre Pulsium SAT 6.0 Disc 2022

Trek Domane SL 5 Disc

Cadre : Carbone OCLV Série 500

Groupe : Shimano 105

Fourche : Domane SLR carbone

Freins à disques Shimano SM-RT70, centerlock

Roues : Bontrager Paradigm SL

Pneus : Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready

Poids : 9.20 kg

Prix : 3249 €

Notre avis : Esthétiquement parlant, comme très souvent, Trek propose un superbe vélo. Avec 3 coloris différents (Satin Trek Black, Rage Red/Deep Dark Blue Fade et Trek White Quicksilver), il y en a pour tous les goûts. Équipé de la technologie Isospeed, ce vélo garantit une bonne absorption des chocs et donc un bon confort durant les sorties. Équipé en Shimano 105, le Trek Domane SL 5 Disc est affiché au prix de 3249 €. Un prix assez élevé, pour le vélo le plus lourd de notre liste.

Les + : Beau cadre avec 3 coloris au choix. Technologie Isospeed pour plus de confort.

Les – : Le prix. Le poids. Équipé en Shimano 105.

Lien :

Rouge : Trek Domane SL 5 Disc

Noir : Trek Domane SL 5 Disc