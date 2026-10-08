Van Rysel fait une entrée remarquée dans l’univers du VTT. À l’occasion du Roc d’Azur 2026, la marque nordiste a officialisé un tournant stratégique préparé depuis plusieurs mois dans le plus grand secret : son entrée sur le marché du VTT, avec un vélo pensé d'emblée pour la compétition au plus haut niveau, le RCR-XC.

Sur scène, Marion Sarreau, responsable des partenariats chez Van Rysel, et Nicolas Pierron, CEO de la marque, ont posé le décor avant de laisser la parole aux ingénieurs et aux athlètes. L’ambition affichée ne laisse pas de place au doute : faire du RCR-XC le VTT de cross-country le plus rapide du monde.



Van Rysel se lance dans le VTT avec de grandes ambitions

Après s’être imposée dans le peloton professionnel sur route et avoir récemment investi le gravel, Van Rysel poursuit son développement en s’attaquant au VTT.

Van Rysel, née en 2019 avec une première gamme route, a construit sa légitimité étape par étape tout en visant rapidement l’élite : un partenariat sur le textile développé avec Cofidis en World Tour dès 2023, puis en 2024 l’arrivée des vélos complets, casques et lunettes avec l’équipe World Tour DECATHLON AG2R LA MONDIALE. Après le lancement récent dans le gravel, le VTT était la pièce manquante de ce puzzle, et 2027 marque donc, selon les mots de la marque elle-même, l’ouverture d’une « nouvelle ère ».

Ce n’est pas un hasard de calendrier. Pendant que la face visible de Van Rysel grandissait sur route, une structure VTT se montait en coulisses, avec une équipe R&D experte.

L’objectif affiché dès le départ n’était pas de compléter un catalogue, mais de concevoir, selon les mots de la marque, « la machine ultime pour gagner les plus grandes courses XC ».

La méthode route, transposée au tout-terrain

Pour développer son premier VTT, Van Rysel est partie d’une feuille blanche, avec une approche centrée sur les contraintes réelles de la compétition.

Luis Moro, chef de produit VTT chez Van Rysel, a ensuite pris le micro pour détailler la mécanique de conception du RCR-XC : une méthode calquée sur celle qui a fait le succès de la marque en route, déclinée en quatre étapes.

Analyse des scénarios de course Co-conception avec des athlètes professionnels Collaboration avec les meilleurs fournisseurs industriels Validation scientifique en soufflerie

Le point de départ du travail remonte aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les ingénieurs ont passé au crible l’ensemble des données du circuit mondial de cross-country, pour isoler trois variables jugées déterminantes : la vitesse, la puissance développée et le temps passé dans chaque phase de course. « Là où l’athlète passe le plus de temps dans la course, c’est là où il y a le plus de temps à gagner en conception« , résume Luis Moro, une logique d’ingénieur qui a structuré tout le développement du vélo.

De cette analyse est né un découpage en trois moments de course distincts. D’abord la descente : vitesse élevée, zéro ou peu de pédalage, où la suspension prime et où l’aérodynamisme est essentiel. Ensuite la montée technique : forte puissance délivrée à faible vitesse, où le poids devient déterminant. Et puis un troisième créneau, moins évident à première vue, où vitesse et puissance restent élevées simultanément, un terrain où l’aérodynamisme fait une vraie différence, alors qu’on l’associe spontanément plutôt au contre-la-montre et à la route qu’au VTT.

« Nous n’avons pas cherché à faire un VTT de plus mais l’un des plus rapides du monde : le RCR-XC est pensé pour gagner les plus grandes courses. Pour nourrir cette ambition, nous avons appliqué au tout-terrain la méthode scientifique à succès de V|R, basée sur la data et la soufflerie, sans aucun compromis. Ce cadre est le fruit de la co-conception : avoir la dynamique du 32 pouces pour un poids inférieur à celui d’un 29 pouces, validée par les meilleurs pilotes du monde. », explique Luis Moro, Chef de produit VTT VAN RYSEL.

Cette prise de recul sur les courses a justifié l’un des choix les plus commentés de la présentation : le passage à 32 pouces, que Van Rysel revendique comme un vecteur réel de performance en conditions de course. La marque insiste sur un point : il ne s’agit pas de produire un vélo plus grand, mais de retrouver l’aérodynamisme propre à la vitesse moyenne désormais pratiquée en XCO. Un chiffre illustre l’évolution de la discipline : en 2018, les vainqueurs de courses XCO roulaient à une moyenne d’environ 20 km/h ; aujourd’hui, cette moyenne dépasse les 25 km/h. Le cross-country est devenu plus rapide et Van Rysel conçoit un vélo en phase avec cette évolution.

Les chiffres avancés par la marque

Pour ce développement, Van Rysel s’est entouré de partenaires industriels (Zipp, RockShox, SRAM, Vittoria, Deda), associés dès la phase de conception plutôt qu’en simples fournisseurs de composants une fois le vélo terminé.

Le résultat communiqué en soufflerie : un gain de 15,5 watts à 35 km/h par rapport au modèle précédent, l’ensemble vélo et athlète ayant été optimisé comme un seul système aérodynamique.

Reste une question que tout ingénieur vélo connaît bien : qui dit vélo plus aérodynamique et plus rigide dit souvent vélo plus lourd, donc plus difficile à relancer, ce qui représente un vrai enjeu sur un circuit XC ponctué de nombreuses accélérations.



Van Rysel affirme avoir travaillé cette équation plutôt que de la contourner. Le travail mené avec l’équipe Decathlon Ford, taille de cadre par taille de cadre, a visé un ratio rigidité/poids optimisé plutôt qu’une course à la légèreté brute. Luis Moro va jusqu’à qualifier ses propres ingénieurs de « magiciens » pour résumer le résultat obtenu : en dépit du passage aux roues 32 pouces et des rigidités retravaillées, le cadre en taille M affiche un poids inférieur de 230 grammes au modèle précédent.



Plus léger, plus aérodynamique, plus rigide et plus rapide selon la marque : une équation qui s’appuie sur des mois de travail terrain avec des coureurs professionnels.

Decathlon Ford, vitrine du projet dès 2027

Un vélo pensé pour la performance n’a de sens que porté par des champions et Van Rysel ne s’en cache pas. La marque devient dès 2027 équipementier vélo et textile officiel de la structure Decathlon Ford, managée par Samuel Roces.

« Développer la machine la plus rapide du monde n’a de sens que si elle est emmenée par les meilleurs athlètes de la planète« , a déclaré Nicolas Pierron sur scène en officialisant cette alliance.

Luca Martin, Samara Maxwell et une équipe ambitieuse

L’équipe, née en 2022, affiche déjà un palmarès solide : 38 podiums au compteur, une victoire au classement général de Coupe du Monde et une deuxième place au classement par équipes. Samuel Roces a profité de sa prise de parole pour fixer le cap : viser la première place au classement par équipes mondial.

L’effectif qui pilotera le RCR-XC en course mêle valeurs sûres et talents émergents. La tête d’affiche est Luca Martin, niçois devenu champion du monde U23 en 2024 et aujourd’hui numéro 1 mondial UCI, engagé avec l’équipe jusqu’en 2028.

Sur scène, le coureur n’a pas caché son enthousiasme pour ce projet, arrivé dans l’équipe au même moment que la marque elle-même : « C’est un projet incroyable qui donne envie au niveau de la perf. J’arrive dans une équipe jeune et j’arrive en même temps que VR, je suis tombé amoureux du vélo. Le guidon par exemple, c’est une véritable évolution. Un vrai outil de haute performance. »

Autour de lui, une équipe construite pour durer : Samara Maxwell, double victorieuse en Coupe du Monde et engagée jusqu’en 2028 malgré ses 24 ans, Savilia Blunk, championne nationale américaine, Alix André Galiss présenté comme l’avenir de la discipline au sein de la structure, le Canadien Cole Punchard, récemment révélé par une médaille de bronze aux championnats du monde, Lucas Teste, champion du monde U23 ou encore David List, dixième au classement général de la Coupe du Monde. Le staff n’est pas en reste, avec Stéphane Tempier comme directeur sportif.

Un témoignage s’est détaché par sa spontanéité : celui de Greta Seiwald, originaire du Sud-Tyrol et championne d’Italie, première athlète à avoir testé le RCR-XC. Sur scène, elle est revenue sur cette expérience : « Je suis honorée d’avoir été choisie pour tester ce VTT en 32 pouces en premier, c’était dingue ! Je ne savais pas grand-chose avant le test. J’étais curieuse, je ne savais pas à quoi m’attendre. Après un premier tour, tout le monde m’attendait, c’était super cool, tout le monde écoutait mon feedback. C’est un super vélo ! J’ai hâte de rouler la version finale.«

Un slogan, et une conclusion personnelle

Van Rysel a choisi d’accompagner ce lancement d’une signature : « Born from mud, engineered with wind », né dans la boue, conçu avec le vent. Une formule qui résume le positionnement du RCR-XC, entre exigence du terrain et travail aérodynamique hérité de la route.

C’est Nicolas Pierron qui a conclu la présentation, visiblement touché par les témoignages des athlètes qui venaient de s’exprimer sur scène. Le CEO de Van Rysel a remercié l’ensemble des partenaires industriels engagés dans le projet ainsi que Dominique Serieys (patron de l’équipe World Tour DECATHLON CMA-CGM qui roule les Van Rysel route), avant d’indiquer que la marque travaillerait à l’avenir à créer davantage de passerelles entre ses projets route et VTT. Il a conclu en se disant fier de porter cette nouvelle étape pour la marque.

Et maintenant ?

Côté calendrier, Van Rysel a été précis sur un point et plus évasif sur un autre. La première gamme de textile VTT sera disponible en Europe dès le courant de l’année 2027, avant un déploiement sur d’autres marchés, les États-Unis étant explicitement cités. Le RCR-XC, lui, suivra une trajectoire plus classique pour un vélo de ce niveau : il sera d’abord mis entre les mains des coureurs de Decathlon Ford pour affiner ses réglages dans les conditions de la Coupe du Monde, avant une commercialisation grand public dont la date n’a pas encore été communiquée.

Van Rysel conclut sur une promesse qui dépasse le seul RCR-XC : appliquer au VTT la même philosophie qu’en route, celle de donner accès au meilleur équipement du marché au prix le plus juste.



Une chose est certaine : avec son premier VTT en 32 pouces, Van Rysel ne passe pas inaperçu. Et si la marque parvient à reproduire en tout-terrain la dynamique qui l’a portée sur route depuis 2024, le RCR-XC pourrait bien devenir l’une des nouveautés les plus suivies de la saison 2027.

Rédigé par Benjamin Abitbol