Lancée en mai dernier, la selle Fizik Vento Argo R3 Adaptive intrigue par son look original. J’ai eu l’occasion de tester la version 140 mm.

Fondé en 1996, Fizik est la marque premium qui appartient au groupe Selle Royal. Connu pour ses selles et ses chaussures, la marque a lancé la selle Fizik Fizik Vento Argo R3 Adaptive en mai dernier. Avec son design original, cette selle polyvalente offre un maximum de confort.

Un rembourrage imprimé en 3D

Son design original, la selle Fizik Vento Argo R3 Adaptive le doit à son rembourrage. Imprimé en 3D, il est fabriqué à l’aide de sa technologie Digital Light Synthesis. DLS est un processus de fabrication qui utilise la projection numérique de lumière ultraviolette pour une meilleure finition. Le rembourrage varie selon l’endroit de la selle. Plutôt souple au milieu pour favoriser le confort de l’assise, le rembourrage est plus ferme sur les côtés et sur l’avant de la selle.

Plusieurs semaines d’adaptation nécessaires

La Fizik Vento Argo R3 Adaptive vous demandera peut-être quelques sorties avant de s’y habituer. En effet, lorsque j’ai testé la selle, les premières sorties effectuées avec n’étaient pas concluantes avec une assise inconfortable. Mais après quelques semaines d’utilisation, une fois habitué à l’assise et à la matière particulière de la selle, la douleur a laissé place au confort ! Même lors des sorties de plus de 5 heures, la selle reste confortable. Ce confort, la selle le doit aussi à une meilleure répartition du poids du cycliste. C’est pour cette raison que la selle est plus ferme sur chaque côté. Toutefois, la selle offre une assise confortable et avec un rembourrage légèrement plus ferme que les selles traditionnelles.

Bilan : avec son rembourrage imprimé en 3D, plus ou moins ferme selon les endroits de la selle, cette Fizik est avant tout destinée aux cyclistes en quête de confort. Si quelques sorties peuvent être nécessaires avant de s’habituer à l’assise de la selle, la Fizik Vento Argo R3 Adaptive propose une meilleure répartition du poids pour optimiser le confort.

Caractéristiques