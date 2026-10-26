Avec son cadre carbone, son puissant moteur Avinox M2 et sa double suspension Fox, l’Amflow TL Carbon entend bousculer le marché du vélo électrique polyvalent. Pensé aussi bien pour les trajets domicile-travail que pour les escapades sur chemins, ce VAE à 3 499 € mise sur le confort, la modularité et la performance. Nous l’avons testé en conditions réelles pour évaluer son confort, ses performances et sa facilité d’utilisation.

Un seul vélo pour tous vos usages

L’Amflow TL Carbon ouvre un nouveau segment pour la marque jusqu’ici positionnée sur le VTT électrique avec sa gamme PL : celui des vélos électriques polyvalents, capables d’enchaîner trajets urbains domicile-travail, sorties sur pistes en montagne et randonnées avec chargement sur sentier. Après un essai en conditions réelles, le constat est clair : c’est un vélo couteau suisse, aussi à l’aise en usage vélo taff sur route qu’aventure sur chemin, avec un équipement pensé pour évoluer selon l’usage.

Amflow sort de sa zone de confort

Amflow s’est fait connaître avec sa gamme PL, propulsée par le moteur Avinox, positionnée sur le VTT électrique tout-suspendu (PL Carbon à 6 499 €, PL Carbon Pro à partir de 9 999 €). Le TL Carbon marque l’entrée de la marque sur le segment du vélo électrique polyvalent – usage quotidien en ville, sortie en forêt, bike packing – avec un tarif nettement inférieur au reste de la gamme. Il intègre le moteur Avinox M2.

Le vélo est proposé en deux capacités de batterie, 600 Wh ou 800 Wh et cette dernière est extensible à 1 280 Wh grâce à un prolongateur de 480 Wh vendu séparément qui se fixe sur le support porte-bidon. Encore un détail qui illustre la logique modulaire du vélo : le même point de fixation peut accueillir une gourde ou une réserve d’autonomie selon l’usage du jour.

Après une première présentation officielle en juin 2026, l’Amflow TL Carbon fait désormais l’objet d’un lancement commercial international, accompagné de publications sur le site officiel et les réseaux sociaux de la marque. Le vélo est proposé au prix de 3 499 € en version 800 Wh. Disponible ici

Caractéristiques, cadre et technologies :

Le cadre, entièrement carbone, pèse 2,9 kg pour un poids total vélo annoncé à moins de 23 kg.

Le moteur Avinox M2 délivre un couple nominal de 110 Nm et un pic de 125 Nm, pour une puissance crête de 1 100 W. Il fait partie des moteurs les plus légers du marché (2,65 kg) avec des ailettes de refroidissement retravaillées et un niveau sonore parmi les plus discrets de sa catégorie. Le moteur intègre également des capteurs de motricité (moteur + disque arrière) qui ajustent l’assistance en quelques millisecondes pour limiter le patinage en montée, ainsi qu’un mode Walk (assistance à la poussée) et un mode Arrêt/Hold qui bloque le vélo en pente.

La suspension intégrale a été développée avec Fox : fourche de 120 mm à l’avant, amortisseur de 105 mm à l’arrière, avec un réglage de pression indexé sur le poids du cycliste (étiquette de référence sur la fourche, notice pour l’amortisseur). Le vélo supporte jusqu’à 20 kg de charge à l’avant et 27 kg à l’arrière (via des porte-bagages amovibles, compatibles siège enfant), en plus d’un cycliste pouvant peser jusqu’à 125 kg.

Côté transmission, TRP fournit un dérailleur électronique à 10 vitesses (cassette 11-43, plateau 38), développé en collaboration avec Avinox, avec une fonction permettant de changer de rapport à l’arrêt ou sans pédaler. Le freinage à disque est confié à des étriers Tektro hydrauliques 4 pistons.

Le vélo dispose d’une tige de selle télescopique pilotée par une commande au guidon et de pneus Maxxis Crossmark II en 27,5 x 2,35 à crampons.

Un écran tactile (qui propose également un port USB-C) est intégré dans le tube supérieur avec navigation par balayage pour accéder à de multiples informations :

puissance cycliste/moteur

distance

pente

altitude

vitesse

autonomie restante estimée

Avinox Ride : une application connectée complète

L’Amflow TL Carbon bénéficie de l’application Avinox Ride, qui permet de personnaliser les niveaux d’assistance, la puissance et la réactivité du moteur selon ses préférences. L’application propose également un suivi détaillé des sorties, une synchronisation avec Strava et l’importation d’itinéraires GPX pour profiter d’une navigation GPS directement sur l’écran du vélo. Côté sécurité, Avinox Ride intègre des fonctionnalités de verrouillage, des alertes en cas de mouvement suspect et une compatibilité avec Apple Localiser pour retrouver son vélo. Enfin, l’application permet de consulter l’état du système et d’effectuer les mises à jour logicielles.

Essai du vélo : Notre test

Le montage, d’abord, surprend par sa simplicité : tous les outils nécessaires sont fournis, le manuel est clair et un tutoriel vidéo officiel complète utilement l’ensemble – sans compter la profusion de vidéos de déballage déjà disponibles sur YouTube. Un novice qui n’a jamais monté un vélo seul peut s’en sortir sans difficulté en quelques minutes. Le réglage des suspensions, indexé sur le poids via une simple étiquette de référence, renforce cette accessibilité.

Au roulage, sur la route comme sur chemin, le TL Carbon confirme sa vocation de vélo à tout faire. C’est justement ce qui frappe le plus à l’usage : l’équipement, et donc le look du vélo, peut évoluer selon l’objectif recherché. Porte-bagages arrière amovible, porte-bagages avant, porte-bidon transformable en support de batterie de secours : on passe d’une configuration vélo taff urbain épuré à une configuration sortie chargée sans effort.

La double suspension Fox s’avère être un vrai point différenciant, y compris en ville : la chaussée urbaine est loin d’être toujours lisse, et le confort apporté par les 120/105 mm de débattement marque une vraie différence par rapport aux vélos électriques purement urbains, dépourvus de suspension. Les pneus larges à crampons renforcent ce confort et offrent une bonne adhérence, aussi bien sur route mouillée que sur chemin.

Côté ergonomie, plusieurs éléments se distinguent positivement :

l’écran tactile intégré est clair, bien positionné et facile à lire en toute condition de luminosité

la tige de selle télescopique, pilotée depuis le guidon, se règle au millimètre sans outil et sans délai, une pression suffit

les pédales, larges et confortables, offrent une accroche franche grâce à leurs picots

À noter, deux réserves :

le guidon, jugé trop large, qui pourrait gagner à être proposé dans une largeur alternative ou variable, ce qui serait adapté pour les gabarits plus petits

le feu arrière est alimenté par sa propre batterie indépendante plutôt que reliée à la batterie principale du vélo. Il s’allume également à la main sans commande possible depuis l’écran tactile. Une intégration plus poussée avec allumage synchronisé avec le feu avant, voire un flash au freinage, aurait été préférable pour la sécurité en usage urbain comme en sortie chargée

Quel est le prix ?

Le TL Carbon est commercialisé à 3 499 € en France en version 800 Wh.

À qui s’adresse ce vélo ?

Le TL Carbon confirme sur le terrain son positionnement de vélo polyvalent : trajets domicile-travail, transport (courses, enfant en siège homologué), sorties chargées en week-end. Sa modularité d’équipement en fait un candidat crédible aussi bien pour un usage urbain quotidien que pour du bikepacking. Un usage plus extrême en tout-terrain orienterait plutôt vers la gamme PL.

Points forts / points faibles

Points forts

Rapport équipement / prix rare à ce niveau

Montage simple et accessible, même pour un novice en mécanique

Modularité de l’équipement (porte-bagages amovibles, porte-bidon transformable en support batterie) selon l’usage recherché

Tige de selle télescopique pilotée au guidon, réglage immédiat sans outil

Pneus larges à crampons, confort et adhérence appréciables

Application Avinox Ride complète et intuitive : personnalisation de l’assistance électrique, navigation GPS, suivi des sorties, synchronisation Strava et fonctionnalités de sécurité connectées.

Batterie amovible, extensible jusqu’à 1 280 Wh

Points faibles

Feu arrière non relié à la batterie principale ni à l’écran tactile

Guidon trop large

Seulement deux tailles de cadre disponibles (S/M et L/XL), même si le jeu de deux potences fournies permet d’offrir une flexibilité pour une taille de cadre donnée

Verdict Vélo101

L’Amflow TL Carbon confirme, à l’usage, la promesse de son positionnement : un vélo couteau suisse, capable d’enchaîner un trajet urbain en semaine et une sortie type randonnée chargée en forêt le week-end. Le montage accessible, la modularité de l’équipement et le confort apporté par la suspension Fox en font une proposition cohérente pour tout celui qui cherche un seul vélo pour tout faire, jusqu’à remplacer une voiture. Le moteur Avinox M2, puissant et discret, tient ses promesses. Les réserves relevées – guidon large, feu arrière mal intégré – n’entament pas l’impression d’ensemble d’un vélo pensé avec cohérence, à un tarif qui bouscule les habitudes du segment. Une référence sérieuse pour qui veut remplacer sa (seconde ?) voiture par un vélo capable de tout faire, sans sacrifier le plaisir de rouler.

Fiche technique — Amflow TL Carbon (800 Wh)

Cadre / fourche : Carbone (2,9 kg), suspension intégrale / Fox, 120 mm

: Carbone (2,9 kg), suspension intégrale / Fox, 120 mm Amortisseur : Fox, 105 mm

: Fox, 105 mm Moteur : Avinox M2, 110 Nm nominal / 125 Nm crête, 1 100 W puissance crête, ~2,65 kg

: Avinox M2, 110 Nm nominal / 125 Nm crête, 1 100 W puissance crête, ~2,65 kg Batterie : Avinox RS800 amovible, 800 Wh (extensible à 1 280 Wh avec batterie complémentaire, vendue séparément)

: Avinox RS800 amovible, 800 Wh (extensible à 1 280 Wh avec batterie complémentaire, vendue séparément) Transmission : Dérailleur électronique, 10 vitesses, cassette 11-43

: Dérailleur électronique, 10 vitesses, cassette 11-43 Freins à disques : Tektro TKD173, disque hydraulique, 4 pistons

: Tektro TKD173, disque hydraulique, 4 pistons Roues / pneus : 27,5″, Maxxis Crossmark II 2,35″ à crampons

: 27,5″, Maxxis Crossmark II 2,35″ à crampons Poids : 22,6 kg

: 22,6 kg Équipements : tige de selle télescopique à commande sur guidon, garde-boue, porte-bagages arrière et avant amovibles (27 kg / 20 kg, compatible siège enfant), éclairage avant et arrière, écran tactile intégré avec USB-C, béquille, 2 tailles de potence

: tige de selle télescopique à commande sur guidon, garde-boue, porte-bagages arrière et avant amovibles (27 kg / 20 kg, compatible siège enfant), éclairage avant et arrière, écran tactile intégré avec USB-C, béquille, 2 tailles de potence Tailles : S/M (jusqu’à 1,78 m), L/XL

: S/M (jusqu’à 1,78 m), L/XL Couleur : beige silice = beige clair / sable blanc

: beige silice = beige clair / sable blanc Prix : 3 499 € (version 800 Wh)

: 3 499 € (version 800 Wh) Commercialisation : septembre 2026

L’Amflow TL Carbon 800 Wh est disponible à l’achat au prix de 3 499 € directement sur le site officiel d’Amflow.



Test réalisé et propos recueillis par Benjamin AbitoL