Tour de l'Algarve : Remco Evenepoel revient pour gagner à nouveau

Publié le 15/02/2022 18:00

Remco Evenepoel prendra, demain, le départ du Tour d'Algarve au Portugal. Le leader de l'équipe Quick Step - Alphan Vinyl cherche à répéter sa victoire au classement général de 2020.

Ce sont nos confrères britanniques de la chaîne « Global Cycling Network » qui ont interviewé Remco Evenepoel pendant le camp d'entraînement de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl à Algarve. Le coureur belge prendra demain le départ du Tour d’Algarve qui se déroulera dans le sud du Portugal. Cette course à étape, considérée comme la seconde plus grande course cycliste portugaise près le Tour du Portugal, se déroulera du 16 au 20 février prochain.

Un retour sur la victoire de l’an passé et la statue dédiée

En 2021, blessé en début de saison, il n’avait pas pu défendre son titre. Interrogé par nos confrères, le coureur belge s'est d'abord remémoré sa double victoire d'étape et au classement général en 2020 : « A l'arrivée sur Foia, je savais que je devais commencer mon sprint tôt car je ne suis pas le coureur le plus explosif. Personne ne m'a suivi mais, lorsque j'ai abordé les cent derniers mètres, j'ai vu Schachmann arriver et ce fut un sprint jusqu'à l'arrivée. Après cela, je l'ai terminé dans le contre-la-montre. Tom Steels et Patrick (Lefevere, ndlr) étaient dans la voiture derrière moi et m'ont fait me battre pour chaque seconde ».

La victoire de Remco Evenepoel à Algarve lui a également valu une première statue. Une surprise pour le grand espoir belge : « Je suis déjà allé le voir et c'est vraiment très beau, exactement le geste que j'ai fait lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée » avant d’ajouter : « C'est vraiment spécial d'avoir une statue dans une région où l'on n'est allé qu'une fois ».

L’objectif d’Evenepoel est de gagner à nouveau en 2022

Le coureur de la Quick-Step Alpha Vinyl entend bien réitérer sa victoire de la saison 2020 : « Lorsque vous revenez quelque part, vous voulez simplement être aussi performant, voir meilleur, que l'année précédente. De plus, avec Fabio (Jakobsen, ndlr) j'ai un sprinter à mes côtés donc, pour lui aussi, nous devrons travailler. Oui, j'ai déjà exploré un peu le parcours, notamment les routes du contre-la-montre individuel. J'aime venir ici. Vous pouvez voir que le cyclisme est populaire dans cette partie du Portugal ».